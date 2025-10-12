Сборная Чехии сенсационно уступила 136-й команде мира в отборе ЧМ-2026
Сборная Чехии проиграла команде Фарерских островов в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счетом 1:2.
У победителей отличились Ханус Серенсен (67-я минута) и Мартин Агнарссон (81).
У чехов забил Адам Карабец (78).
Фарерская команда одержала третью победу подряд и занимает третье место в группе L (12 очков в семи матчах), отставая на очко от идущих вторыми чехов (13 в семи играх). Лидером группы является сборная Хорватии (13 очков, на два матча меньше).
Сборная Фарерских островов занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, Чехия — 39-е.
Напрямую на чемпионат мира попадают победители групп, а команды со вторых мест проводят дополнительный отборочный раунд из двух стыковых матчей.
