Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом
Чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» заключила контракт с 24-летним российским баскетболистом Виктором Лахиным, пишет в соцсети X журналист DailyThunder Брендон Рахбар.
Рахбар не приводит подробностей соглашения.
CBS Sports отмечает, что речь, вероятно, идет об однолетнем контракте с негарантированной минимальной зарплатой для игроков, которых клубы привлекают к тренировочным лагерям или в G-Лигу (ранее — Лига развития НБА).
Лахина не выбрали на драфте НБА в 2025 году. Однако «Оклахома» включила его в заявку на Летнюю лигу.
В прошлом сезоне Лахин играл в NCAA за Университет Клемсона. В 34 матчах россиянин набирал в среднем 11,4 очка и делал 6,4 подбора.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов