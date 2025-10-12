 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Журналист узнал о контракте чемпиона НБА с российским баскетболистом

DailyThunder: чемпион НБА «Оклахома» подписал контракт с россиянином Лахиным
Журналист DailyThunder сообщил, что «Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным, выступавшим в NCAA. CBS пишет, что речь идет, скорее всего, о контракте для G-Лиги

Чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» заключила контракт с 24-летним российским баскетболистом Виктором Лахиным, пишет в соцсети X журналист DailyThunder Брендон Рахбар.

Рахбар не приводит подробностей соглашения.

CBS Sports отмечает, что речь, вероятно, идет об однолетнем контракте с негарантированной минимальной зарплатой для игроков, которых клубы привлекают к тренировочным лагерям или в G-Лигу (ранее — Лига развития НБА).

Лахина не выбрали на драфте НБА в 2025 году. Однако «Оклахома» включила его в заявку на Летнюю лигу.

В прошлом сезоне Лахин играл в NCAA за Университет Клемсона. В 34 матчах россиянин набирал в среднем 11,4 очка и делал 6,4 подбора.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
НБА Оклахома-Сити Тандер
