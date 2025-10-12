Сборная Турции пожаловалась на самовольно покинувшего сборы вратаря
Вратарь «Лилля» Берке Озер без разрешения тренерского штаба покинул расположение сборной Турции, не попав в состав на матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Болгарии. Об этом сообщается на сайте Турецкой федерации футбола (TFF).
Турки накануне разгромили болгар со счетом 6:1 в Софии. Ворота гостей защищал голкипер «Галатасарая» Угурджан Чакыр. В качестве запасных были заявлены вратари «Бешикташа» и «Манчестер Юнайтед» Фехми Гюнок и Алтай Байындыр.
В TFF указали, что Озер уехал из сборной после возвращения команды в Стамбул и объяснил свое решение исключением из состава на игру. В федерации назвали поведение футболиста неприемлемым.
Озер провел два матча за сборную Турции. В этом сезоне на его счету девять матчей за «Лилль» во всех турнирах.
Сборная Турции идет второй в отборочной группе, уступая три очка лидирующей Испании. Следующий матч турки проведут 14 октября на своем поле с грузинами.
