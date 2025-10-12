 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Турции пожаловалась на самовольно покинувшего сборы вратаря

Вратарь «Лилля» Озер самовольно покинул сборную Турции, не попав в состав
Сюжет
ЧМ-2026
Вратаря «Лилля» Берке Озера не включили на матч отбора ЧМ-2026 с Болгарией, и после возвращения команды в Турцию он уехал из сборной без разрешения. В федерации осудили поступок вратаря
Берке Озер
Берке Озер (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Вратарь «Лилля» Берке Озер без разрешения тренерского штаба покинул расположение сборной Турции, не попав в состав на матч отборочного турнира чемпионата мира с командой Болгарии. Об этом сообщается на сайте Турецкой федерации футбола (TFF).

Турки накануне разгромили болгар со счетом 6:1 в Софии. Ворота гостей защищал голкипер «Галатасарая» Угурджан Чакыр. В качестве запасных были заявлены вратари «Бешикташа» и «Манчестер Юнайтед» Фехми Гюнок и Алтай Байындыр.

В TFF указали, что Озер уехал из сборной после возвращения команды в Стамбул и объяснил свое решение исключением из состава на игру. В федерации назвали поведение футболиста неприемлемым.

Озер провел два матча за сборную Турции. В этом сезоне на его счету девять матчей за «Лилль» во всех турнирах.

Сборная Турции идет второй в отборочной группе, уступая три очка лидирующей Испании. Следующий матч турки проведут 14 октября на своем поле с грузинами.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
сборная Турции по футболу ЧМ-2026
