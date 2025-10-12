 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России

В основное время команды не забили мячей, а в серии пенальти точнее были футболистки ЦСКА — 4:3. Это четвертый Кубок России для московского клуба, «Зенит» же проиграл четвертый финал
Фото: Телеграм-канал ЖФК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ЖФК ЦСКА

Футболистки московского ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России, победив в финале петербургский «Зенит».

Основное время матча в Саранске завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

Московская команда взяла трофей в третий раз за последние четыре года.

«Зенит» в четвертый раз за пять лет дошел до финала (2021–2023, 2025), но выиграть ни разу не смог.

В Суперлиге ЦСКА идет вторым, «Зенит» — третьим. Лидером является московский «Спартак».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Кубок России по футболу ФК ЦСКА ФК Зенит
Материалы по теме
Футболисты юношеских команд ЦСКА и «Родины» устроили потасовку на поле
Спорт
ЦСКА продлил контракт с лучшим защитником РПЛ
Спорт
Тренера ЦСКА второй раз в сезоне признали лучшим в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента Политика, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России Спорт, 18:49
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза Общество, 18:44
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Эрдоган заявил, что в любой войне побеждают «торговцы кровью» Политика, 18:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Любовный треугольник стал причиной гибели 14 солдат в Южном Судане Политика, 18:19
У финалиста «Мастерс» в Шанхае начались судороги во время награждения Спорт, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров Политика, 18:08
Guardian узнала, что Джонсон брал в поездку на Украину своего спонсора Политика, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Четверо погибли при стрельбе в баре на острове в США Общество, 17:33