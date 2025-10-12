ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России
Футболистки московского ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России, победив в финале петербургский «Зенит».
Основное время матча в Саранске завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.
Московская команда взяла трофей в третий раз за последние четыре года.
«Зенит» в четвертый раз за пять лет дошел до финала (2021–2023, 2025), но выиграть ни разу не смог.
В Суперлиге ЦСКА идет вторым, «Зенит» — третьим. Лидером является московский «Спартак».
