ЦСКА победил «Зенит» в финале женского Кубка России

В основное время команды не забили мячей, а в серии пенальти точнее были футболистки ЦСКА — 4:3. Это четвертый Кубок России для московского клуба, «Зенит» же проиграл четвертый финал

Фото: Телеграм-канал ЖФК ЦСКА

Футболистки московского ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России, победив в финале петербургский «Зенит».

Основное время матча в Саранске завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки ЦСКА — 4:3.

Московская команда взяла трофей в третий раз за последние четыре года.

«Зенит» в четвертый раз за пять лет дошел до финала (2021–2023, 2025), но выиграть ни разу не смог.

В Суперлиге ЦСКА идет вторым, «Зенит» — третьим. Лидером является московский «Спартак».