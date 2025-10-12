 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине

Польский гонщик во время ралли врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине
Артур Сенковский погиб в 40 лет на ралли в Нысе на юге Польши, его штурмана госпитализировали. Накануне на этом же ралли другой автомобиль сбил двух фотографов
Артур Сенковский
Артур Сенковский (Фото: artur_sekowski / Instaram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России))

Участник ралли в польском Нысе погиб после того, как врезался в дерево, а его автомобиль BMW загорелся, сообщает TVP со ссылкой на полицию.

Гонка чемпионата Польши прошла в воскресенье, 12 октября.

«Несмотря на немедленную помощь очевидцев, один из участников ралли [40-летний Артур Сенковский] скончался на месте происшествия», — добавили в полиции.

Штурмана Сенковского с травмами госпитализировали.

Организаторы решили прервать соревнования досрочно.

В субботу на этом же ралли в Нысе один из автомобилей сбил двух фотокорреспондентов, стоявших у трассы, их доставили в больницу.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ралли Польша
