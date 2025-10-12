Участник ралли в Польше врезался в дерево и погиб в загоревшейся машине
Участник ралли в польском Нысе погиб после того, как врезался в дерево, а его автомобиль BMW загорелся, сообщает TVP со ссылкой на полицию.
Гонка чемпионата Польши прошла в воскресенье, 12 октября.
«Несмотря на немедленную помощь очевидцев, один из участников ралли [40-летний Артур Сенковский] скончался на месте происшествия», — добавили в полиции.
Штурмана Сенковского с травмами госпитализировали.
Организаторы решили прервать соревнования досрочно.
В субботу на этом же ралли в Нысе один из автомобилей сбил двух фотокорреспондентов, стоявших у трассы, их доставили в больницу.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов