Овечкин набрал первое очко в сезоне и превзошел достижение Лемье
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счет первую передачу в текущем сезоне НХЛ.
Овечкин помог «Вашингтону» победить со счетом 4:2, поучаствовав в первом голе Мартина Фегервари.
Овечкин набрал 785-е очко в выездных матчах НХЛ (457 шайб и 328 передач) и занял седьмое место в лиге по этому показателю, опередив Марио Лемье (784).
Также Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в матче регулярного чемпионата в возрасте 40 лет и старше, после Дага Монса и Здено Хары.
У Овечкина последний год контракта с «Вашингтоном», за который он играет с 2005 года и с которым взял Кубок Стэнли в 2018-м.
