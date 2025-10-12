Овечкин набрал первое очко в сезоне и превзошел достижение Лемье

Овечкин поучаствовал в голе Фегервари в ворота «Айлендерс». Россиянин вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в гостевых матчах (785), опередив Лемье, и стал всего третьим игроком клуба, набравшим очко в возрасте 40 лет и старше

Александр Овечкин (справа) (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счет первую передачу в текущем сезоне НХЛ.

Овечкин помог «Вашингтону» победить со счетом 4:2, поучаствовав в первом голе Мартина Фегервари.

Овечкин набрал 785-е очко в выездных матчах НХЛ (457 шайб и 328 передач) и занял седьмое место в лиге по этому показателю, опередив Марио Лемье (784).

Также Овечкин стал третьим игроком в истории «Кэпиталз», набравшим очко в матче регулярного чемпионата в возрасте 40 лет и старше, после Дага Монса и Здено Хары.

У Овечкина последний год контракта с «Вашингтоном», за который он играет с 2005 года и с которым взял Кубок Стэнли в 2018-м.