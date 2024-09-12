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«Спартак» обыграл «Динамо» в хоккейном дерби Москвы

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-белых
Фото: ХК «Спартак»
Фото: ХК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Динамо» в противостоянии московских команд по итогам встречи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Алексея Жамнова.

С первых же секунд противостояние пошло на встречных курсах, причем более агрессивно действовали динамовцы. На 13-й минуте первого периода «Динамо» вышло вперед, реализовав игру в большинстве. Никита Гусев прострелил на пятачок, где капитан бело-голубых Эрик О’Делл подставил клюшку и переправил шайбу в ворота Патрика Рыбара.

Вторую двадцатиминутку команда Алексея Кудашова тоже начала активно, но не смогла реализовать моменты. На 29-й минуте встречи «Спартак» сравнял счет после удаления у динамовцев: Николай Голдобин остался практически один на один с Максимом Моторыгиным и бросил шайбу в дальний от вратаря угол. Через девять минут коллектив Алексея Жамнова вышел вперед после контратаки, которую точным броском в девятку завершил Иван Морозов. А всего через три минуты красно-белые закрепили преимущество после гола Павла Порядина.

В третьем периоде за три минуты до конца встречи «Динамо» сократило разрыв в счете после наброса от синей линии, на который отреагировал Седрик Пакетт, подставив клюшку. Бело-голубые сняли вратаря в надежде отыграться, однако Адам Ружичка отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат 4:2.

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