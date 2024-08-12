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Названо место похорон экс-главы Федерации фигурного катания Писеева

Почетного президента ФФККР Писеева похоронят на Преображенском кладбище
Прощание с Валентином Писеевым пройдет 14 августа. Он скончался в возрасте 82 лет после тяжелой болезни

Почетного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева похоронят на Преображенском кладбище, сообщила «РИА Новости» его вдова Алла Шеховцова.

ФФККР объявила, что прощание с Писеевым пройдет 14 августа в Прощальном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента России.

О смерти Писеева стало известно в понедельник, он скончался после тяжелой болезни на 83-м году жизни.

Писеев более 20 лет руководил отечественным фигурным катанием — был главой федерации (1988–2010 годы) и ее гендиректором (2010–2014), а с 2014 года стал почетным президентом ФФККР.

Также он входил в судейские бригады на международных турнирах в 1970-х, в 1974–1983 годах был замначальника управления зимних видов спорта, с 1992 года входил в исполком Олимпийского комитета России.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что считает смерть Писеева большой потерей.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Валентин Писеев похороны
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