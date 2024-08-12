Лучшие кадры с церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

Как в Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Фоторепортаж

Летние Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Как прошла торжественная церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Открытие церемонии началось с выхода французского пловца Леона Маршана, который взял частичку олимпийского огня из чаши в лампаду.

Именно Маршан завоевал больше всех золотых медалей на Олимпиаде, трижды став первым и также выиграв одну бронзовую медаль.

Фото: Reuters

На церемонии присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Фото: Reuters

Под национальный гимн хозяев Олимпиады были подняты флаги Франции и МОК.

Фото: Reuters

На олимпийском стадионе в Париже прошел парад флагов участников Игр.

Примерно через 10 минут начался парад участников Олимпиады.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

На «Стад-де-Франс» присутствовало около 70 тыс. зрителей.

Фото: Reuters

Победители медального зачета — команда США. Этот статус они завоевали в самый последний момент, благодаря победе женской баскетбольной команде, которая обыграла француженок.

Фото: Reuters

Российские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, не приняли участие в закрытии Олимпиады. Единственную медаль для России выиграли теннисисты — серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

Фото: Reuters

Бах вручил медали призерам женского марафона. Чемпионкой стала голландка Сифан Хассан, которая с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Второе место заняла эфиопка Тигст Ассефа, а третья — кенийка Хелен Обири.

Фото: Carl Recine / Getty Images

Также чествовали волонтеров, которые принимали участие на Олимпиаде на стадионе и за его пределами.

Фото: Reuters

Новая часть церемонии закрытия началась с лазерного шоу.

Фото: Reuters

На стадион спустился человек в маске и золотом костюме. Он вышел с флагом Греции.

Фото: Reuters

На сцене появилась копия статуи Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре. Ника — богиня победы в древнегреческой мифологии.

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Во время шоу с отсылкой на зарождение Олимпиады в Греции в воздух поднялся рояль в вертикальном положении. На нем играл швейцарский пианист Ален Рош, который аккомпанировал французскому тенору Бенджамину Бернхайму.

Фото: Reuters

После оперного номера продолжилась сборка пяти олимпийских колец.

Фото: Reuters

Символ Олимпийских игр был поднят на стадионе.

Фото: Reuters

Концертная часть началась с выступления группы Phoenix, которая в 2010 году выиграла премию «Грэмми».

Фото: Reuters

Вокалист группы Phoenix Томас Марс спустился к спортсменам, а те подняли его на руки.

Фото: Reuters

После концертной программы на сцене вместе с Томасом Бахом появился глава Оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и шесть спортсменов. Пятеро из них представляют каждый континент: игрок в настольный теннис Сунь Инша (Китай), марафонец Элиуд Кипчоге (Кения), борец Михаин Лопес (Куба), дзюдоист Тедди Ринер (Франция) и пловчиха Эмма Маккеон (Австралия), а шестой — боксер Синди Нгамба из команды беженцев.

Фото: Reuters

Эстанге произнес речь, в которой поблагодарил за соревнования волонтеров и президента Франции.

Фото: Reuters

Следом с речью выступил Бах. «Несмотря на всю напряженность в нашем мире, вы приехали сюда, представляя 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду беженцев, чтобы заставить Город света сиять ярче, чем когда-либо прежде», — сказал глава МОК.

Фото: Reuters

Олимпийский флаг спустили. Он был передан от мэра Парижа Анн Идальго президенту МОК Томасу Баху, а затем мэру Лос-Анджелеса, который примет следующие летние Игры в 2028 году, Карен Басс. Также на сцену вышла гимнастка Симона Байлз.

Фото: Reuters

Певица H.E.R. исполнила национальный гимн США. Калифорнийская артистка за свою карьеру выиграла «Эмми», «Грэмми» и «Оскар».

Фото: Reuters

С крыши «Стад де Франс» эффектно спустился Том Круз и забрал олимпийский флаг у Симоны Байлз.

Фото: Reuters

Актер сел на мотоцикл, после этого зрителям церемонии показали ролик, как он отправляется в США и передает флаг оргкомитету Игр в Лос‑Анджелесе.

Фото: Reuters

Действия переместились на пляж в Лос-Анджелесе. С песней Can’t Stop выступила американская рок-группа Red Hot Chili Peppers, после них - Билли Айлиш, Снуп Догг и Dr. Dre.

Фото: Reuters

Бах объявил о закрытии Олимпийских игр в Париже. Флаг передали паралимпийцам, которые выступят во Франции.

Фото: Reuters

Маршан появился на сцене с лампадкой и олимпийский огонь потушили.

Фото: Reuters

Французская певица Изел исполнила песню Фрэнка Синарты My Way, которая изначально была основана на французской песне Comme d'habitude.

Фото: Reuters