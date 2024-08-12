Как в Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Открытие церемонии началось с выхода французского пловца Леона Маршана, который взял частичку олимпийского огня из чаши в лампаду.
Именно Маршан завоевал больше всех золотых медалей на Олимпиаде, трижды став первым и также выиграв одну бронзовую медаль.
На церемонии присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Под национальный гимн хозяев Олимпиады были подняты флаги Франции и МОК.
На олимпийском стадионе в Париже прошел парад флагов участников Игр.
Примерно через 10 минут начался парад участников Олимпиады.
На «Стад-де-Франс» присутствовало около 70 тыс. зрителей.
Победители медального зачета — команда США. Этот статус они завоевали в самый последний момент, благодаря победе женской баскетбольной команде, которая обыграла француженок.
Российские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе, не приняли участие в закрытии Олимпиады. Единственную медаль для России выиграли теннисисты — серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.
Бах вручил медали призерам женского марафона. Чемпионкой стала голландка Сифан Хассан, которая с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.
Второе место заняла эфиопка Тигст Ассефа, а третья — кенийка Хелен Обири.
Также чествовали волонтеров, которые принимали участие на Олимпиаде на стадионе и за его пределами.
Новая часть церемонии закрытия началась с лазерного шоу.
На стадион спустился человек в маске и золотом костюме. Он вышел с флагом Греции.
На сцене появилась копия статуи Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре. Ника — богиня победы в древнегреческой мифологии.
Во время шоу с отсылкой на зарождение Олимпиады в Греции в воздух поднялся рояль в вертикальном положении. На нем играл швейцарский пианист Ален Рош, который аккомпанировал французскому тенору Бенджамину Бернхайму.
После оперного номера продолжилась сборка пяти олимпийских колец.
Символ Олимпийских игр был поднят на стадионе.
Концертная часть началась с выступления группы Phoenix, которая в 2010 году выиграла премию «Грэмми».
Вокалист группы Phoenix Томас Марс спустился к спортсменам, а те подняли его на руки.
После концертной программы на сцене вместе с Томасом Бахом появился глава Оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге и шесть спортсменов. Пятеро из них представляют каждый континент: игрок в настольный теннис Сунь Инша (Китай), марафонец Элиуд Кипчоге (Кения), борец Михаин Лопес (Куба), дзюдоист Тедди Ринер (Франция) и пловчиха Эмма Маккеон (Австралия), а шестой — боксер Синди Нгамба из команды беженцев.
Эстанге произнес речь, в которой поблагодарил за соревнования волонтеров и президента Франции.
Следом с речью выступил Бах. «Несмотря на всю напряженность в нашем мире, вы приехали сюда, представляя 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду беженцев, чтобы заставить Город света сиять ярче, чем когда-либо прежде», — сказал глава МОК.
Олимпийский флаг спустили. Он был передан от мэра Парижа Анн Идальго президенту МОК Томасу Баху, а затем мэру Лос-Анджелеса, который примет следующие летние Игры в 2028 году, Карен Басс. Также на сцену вышла гимнастка Симона Байлз.
Певица H.E.R. исполнила национальный гимн США. Калифорнийская артистка за свою карьеру выиграла «Эмми», «Грэмми» и «Оскар».
С крыши «Стад де Франс» эффектно спустился Том Круз и забрал олимпийский флаг у Симоны Байлз.
Актер сел на мотоцикл, после этого зрителям церемонии показали ролик, как он отправляется в США и передает флаг оргкомитету Игр в Лос‑Анджелесе.
Действия переместились на пляж в Лос-Анджелесе. С песней Can’t Stop выступила американская рок-группа Red Hot Chili Peppers, после них - Билли Айлиш, Снуп Догг и Dr. Dre.
Бах объявил о закрытии Олимпийских игр в Париже. Флаг передали паралимпийцам, которые выступят во Франции.
Маршан появился на сцене с лампадкой и олимпийский огонь потушили.
Французская певица Изел исполнила песню Фрэнка Синарты My Way, которая изначально была основана на французской песне Comme d'habitude.
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