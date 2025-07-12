Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал Кадену на турнире в Омске
Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил испанца Гильерме Кадену на турнире собственного промоушена SFC, который прошел в Омске.
Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Шлеменко провел второй бой за короткий срок. 31 мая на турнире RCC он уступил раздельным решением судей белорусу Владиславу Ковалеву.
На счету 41-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.
У 33-летнего Кадены 37 побед при 25 поражениях.
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