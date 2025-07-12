Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал испанца Кадену на турнире SFC в Омске

Экс-чемпион Bellator Шлеменко нокаутировал Кадену на турнире в Омске

Поединок завершился победой 41-летнего российского бойца техническим нокаутом в первом раунде

Александр Шлеменко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российский боец Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, победил испанца Гильерме Кадену на турнире собственного промоушена SFC, который прошел в Омске.

Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Шлеменко провел второй бой за короткий срок. 31 мая на турнире RCC он уступил раздельным решением судей белорусу Владиславу Ковалеву.

На счету 41-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и одна ничья в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 33-летнего Кадены 37 побед при 25 поражениях.