«Салават Юлаев» стал первым в истории победителем чемпионата КХЛ 3х3

В финале уфимская команда победила казанский «Ак Барс» в серии буллитов

Фото: КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» стал первым в истории победителем чемпионата КХЛ по хоккею 3x3.

Финальная часть турнира прошла в Москве на «ЦСКА-Арене».

В решающем матче «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в серии буллитов (1:1, 1:0). Победную шайбу забросил Илья Крикунов.

Бронзовые медали достались челябинскому «Трактору», победившему минское «Динамо» (7:3).

В турнире также играли «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), «Барыс» (Астана) и «Сибирь» (Новосибирск).