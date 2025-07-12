«Краснодар» объявил о переходе бразильца из чемпионата Франции
Бразильский полузащитник Дуглас Аугусто перешел из французского «Нанта» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российского клуба.
28-летний футболист подписал трехлетний контракт.
Аугусто является воспитанником «Флуминенсе». Также он играл за «Коринтианс», «Баию» и греческий ПАОК.
В прошлом сезоне бразилец провел за «Нант» 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
«Краснодар», действующий чемпион РПЛ, начнет новый сезон 20 июля в гостях с «Пари Нижний Новгород».
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