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Спорт ,  
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Менеджер Махачева заявил о планах на чемпионский бой в UFC в ноябре

Россиянин планирует сразиться с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе в ноябре на турнире в Нью‑Йорке
Фото: Harry How / Getty Images
Фото: Harry How / Getty Images

Ислам Махачев намерен сразиться за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в ноябре на турнире в Нью‑Йорке,. Об этом «Матч ТВ» заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Не могу сказать, что все официально, но такой план есть на сегодняшний день. Планируем драться на этом турнире в Нью‑Йорке», — сказал Магомедов.

Турнир UFC 322 пройдет в ноябре в «Мэдисон‑сквер‑гарден», точная дата пока не определена.

Магомедов считает австралийца одним из самых тяжелых соперников российского бойца в карьере. «Мы на него настроены довольно серьезно. Это парень высочайшего уровня. С хорошим боксом, с хорошей защитой от борьбы, с кардио. Чувствует дистанцию. У него есть все. Мы подходим к этому бою на максимальном уважении к сопернику», — добавил Магомедов.

Махачев ранее освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владеет Делла Маддалена.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года
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