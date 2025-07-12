Генсек РФС ответил на вопрос о возможном приглашении главы ФИФА в Россию

Максим Митрофанов заявил, что позвать в Россию Джанни Инфантино можно, но «нужно звать так, чтобы он мог»

Джанни Инфантино (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «Спорт-Экспрессу», рассматривает ли организация возможность пригласить в Россию главу ФИФА Джанни Инфантино.

«С Инфантино общались, но думаю, что все начнется все-таки с приезда Чеферина (главы УЕФА. — РБК), чем с приезда Инфантино. У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС добавил, что позвать Инфантино можно, но «нужно звать так, чтобы он мог».

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Президент РФС Александр Дюков ранее говорил о желании пригласить главу УЕФА на один из матчей сборной России в 2025 году.