Генсек РФС ответил на вопрос о возможном приглашении главы ФИФА в Россию
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «Спорт-Экспрессу», рассматривает ли организация возможность пригласить в Россию главу ФИФА Джанни Инфантино.
«С Инфантино общались, но думаю, что все начнется все-таки с приезда Чеферина (главы УЕФА. — РБК), чем с приезда Инфантино. У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят», — сказал Митрофанов.
Генсек РФС добавил, что позвать Инфантино можно, но «нужно звать так, чтобы он мог».
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Президент РФС Александр Дюков ранее говорил о желании пригласить главу УЕФА на один из матчей сборной России в 2025 году.
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