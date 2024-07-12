Туктамышева назвала ₽200 тыс. в месяц комфортной суммой для жизни

Фигуристка, приостановившая профессиональную карьеру, заявила, что участие в большом количестве шоу компенсирует ей призовые на турнирах

Елизавета Туктамышева (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала сумму, которую необходимо тратить каждый месяц для комфортной жизни в Санкт-Петербурге. Спортсменка заявила «Матч ТВ», что это «где-то ₽200 тыс.».

При этом корреспондент издания, задавая соответствующий вопрос, сделал оговорку, что речь идет о сумме без учета «больших покупок и активного шопинга».

Туктамышева также отметила, что ее доходы после приостановки профессиональной карьеры не стали меньше, так как участие в большом количестве шоу компенсируют призовые на спортивных турнирах.

На данный момент российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре 2023 года фигуристка объявила о том, что взяла паузу в большом спорте, чтобы «заняться личными делами». При этом в январе 2024 года она приняла участие в чемпионате России по прыжкам.