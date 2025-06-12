Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг
Чемпион Олимпиады в Лондоне по вольной борьбе 37-летний Билял Махов потерял две бронзовые медали чемпионата мира 2015 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Махов наказан на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за пробу от 10 марта 2015 года. Его результаты аннулированы с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го. В этот период он выиграл бронзу в вольной и греко-римской борьбе на чемпионате мира в Лас-Вегасе (2015).
В 2020 году Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и был отстранен на четыре года.
Махов на Играх в Лондоне занял третье место в весовой категории до 120 кг, но в 2019-м, после перепроверки допинг-проб, ему присудили золото после дисквалификации финалистов — грузина Давита Модзманашвили и Артура Таймазова из Узбекистана.
База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.
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