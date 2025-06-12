 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,07 x 4,5 2 3,1 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,8 x 4,6 2 1,35 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг

Чемпиона Олимпиады по борьбе Махова лишили двух медалей ЧМ за допинг
Билялу Махову аннулировали результаты в 2015–2020 годах на основе базы данных московской лаборатории — в этот период он взял две бронзы на чемпионате мира. Ранее Махова также отстраняли на четыре года за гормон роста
Билял Махов
Билял Махов (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Лондоне по вольной борьбе 37-летний Билял Махов потерял две бронзовые медали чемпионата мира 2015 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Махов наказан на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за пробу от 10 марта 2015 года. Его результаты аннулированы с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го. В этот период он выиграл бронзу в вольной и греко-римской борьбе на чемпионате мира в Лас-Вегасе (2015).

В 2020 году Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и был отстранен на четыре года.

Махов на Играх в Лондоне занял третье место в весовой категории до 120 кг, но в 2019-м, после перепроверки допинг-проб, ему присудили золото после дисквалификации финалистов — грузина Давита Модзманашвили и Артура Таймазова из Узбекистана.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
допинг вольная борьба
Материалы по теме
Российского бойца PFL Шаблия дисквалифицировали на полгода за допинг
Спорт
В Петербурге суд выписал штраф пойманной на допинге волейболистке
Спорт
Рекордсмена в беге на 10 миль заподозрили в допинге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Первая катастрофа самолета Boeing 787 Dreamliner. Фотогалерея Общество, 19:48 
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье Общество, 19:44
Зеленский сообщил о возвращении тяжелораненых украинских солдат из плена Политика, 19:39
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В Кремле оценили поздравление Рубио с Днем России Политика, 19:28
Кадыров назвал Чечню первым победившим международный терроризм регионом Политика, 19:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Китай начнет массово производить самые большие самолеты-амфибии в мире Политика, 19:10
WSJ назвала майские территориальные приобретения России почти рекордными Политика, 19:01
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине Политика, 18:53
Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео Общество, 18:49
Гончаренко уволили из «Пари НН» Спорт, 18:41
Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг Спорт, 18:36
Более 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии Общество, 18:27