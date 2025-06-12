Российский чемпион Олимпиады по борьбе потерял две медали ЧМ за допинг

Билялу Махову аннулировали результаты в 2015–2020 годах на основе базы данных московской лаборатории — в этот период он взял две бронзы на чемпионате мира. Ранее Махова также отстраняли на четыре года за гормон роста

Билял Махов (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Лондоне по вольной борьбе 37-летний Билял Махов потерял две бронзовые медали чемпионата мира 2015 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Махов наказан на основе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за пробу от 10 марта 2015 года. Его результаты аннулированы с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го. В этот период он выиграл бронзу в вольной и греко-римской борьбе на чемпионате мира в Лас-Вегасе (2015).

В 2020 году Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и был отстранен на четыре года.

Махов на Играх в Лондоне занял третье место в весовой категории до 120 кг, но в 2019-м, после перепроверки допинг-проб, ему присудили золото после дисквалификации финалистов — грузина Давита Модзманашвили и Артура Таймазова из Узбекистана.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.