КХЛ назвала лучший сейв сезона

Голкипер «Трактора» Зак Фукале поймал шайбу после броска нападающего СКА в пустые ворота и помог своей команде победить со счетом 3:0

Зак Фукале (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Автором лучшего спасения в завершившемся чемпионате «Фонбет» — КХЛ стал вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале, сообщила пресс-служба лиги.

Лучший сейв был сделан в гостевом матче «Трактора» с петербургским СКА 12 сентября (3:0). Во втором периоде Фукале, получив удар по голове и оказавшись на льду на спине, успел перевернуться и поймать шайбу после броска Михаила Григоренко в уже пустые ворота.

В число лучших 20 сейвов вошли по два игровых эпизода с участием Алексея Плешкова (СКА), Евгения Волохина («Сочи»), Кайла Кейзера («Куньлунь»), Никиты Серебрякова («Авангард») и Даниила Исаева («Локомотив»).

«Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву».

Фукале после окончания сезона перешел в минское «Динамо».