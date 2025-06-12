КХЛ назвала лучший сейв сезона
Автором лучшего спасения в завершившемся чемпионате «Фонбет» — КХЛ стал вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале, сообщила пресс-служба лиги.
Лучший сейв был сделан в гостевом матче «Трактора» с петербургским СКА 12 сентября (3:0). Во втором периоде Фукале, получив удар по голове и оказавшись на льду на спине, успел перевернуться и поймать шайбу после броска Михаила Григоренко в уже пустые ворота.
В число лучших 20 сейвов вошли по два игровых эпизода с участием Алексея Плешкова (СКА), Евгения Волохина («Сочи»), Кайла Кейзера («Куньлунь»), Никиты Серебрякова («Авангард») и Даниила Исаева («Локомотив»).
«Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву».
Фукале после окончания сезона перешел в минское «Динамо».
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