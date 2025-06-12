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Спорт ,  
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Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира в Лондоне

Шнайдер вышла в четвертьфинал крупного турнира в Лондоне, где сыграет с Киз
Диана Шнайдер в трех сетах победила первую ракетку Великобритании Боултер и поборется за выход в полуфинал с американкой Киз
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.

В матче второго круга Шнайдер, 12-я ракетка мира, встречалась с британкой Кэти Боултер (34-я) и победила со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

В следующем круге Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Киз (восьмая).

Россиянка проиграла Киз единственную встречу на турнире в Майами в прошлом году.

Победительница турнира в Лондоне, который проходит на травяных кортах, получит 500 очков и $218 тыс. призовых.

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Анна Сатдинова
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