Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира в Лондоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.
В матче второго круга Шнайдер, 12-я ракетка мира, встречалась с британкой Кэти Боултер (34-я) и победила со счетом 2:6, 6:3, 6:2.
В следующем круге Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Киз (восьмая).
Россиянка проиграла Киз единственную встречу на турнире в Майами в прошлом году.
Победительница турнира в Лондоне, который проходит на травяных кортах, получит 500 очков и $218 тыс. призовых.
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