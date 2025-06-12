В «Зените» назвали лучшего игрока сезона

Андрей Мостовой записал на свой счет 11 голов в 36 матчах сезона и был назван лучшим футболистом команды

Андрей Мостовой (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Мостовой провел в минувшем сезоне 36 матчей, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Мостовой играет за «Зенит» с 2019 года и стал с ним четырехкратным чемпионом России.

«Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Краснодару», а в Кубке России проиграл в финале верхней сетки плей-офф ЦСКА.