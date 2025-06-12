В «Зените» назвали лучшего игрока сезона
Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Мостовой провел в минувшем сезоне 36 матчей, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.
Мостовой играет за «Зенит» с 2019 года и стал с ним четырехкратным чемпионом России.
«Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Краснодару», а в Кубке России проиграл в финале верхней сетки плей-офф ЦСКА.
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