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Спорт ,  
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В «Зените» назвали лучшего игрока сезона

Мостового назвали лучшим игроком сезона в «Зените»
Андрей Мостовой записал на свой счет 11 голов в 36 матчах сезона и был назван лучшим футболистом команды
Андрей Мостовой
Андрей Мостовой (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2024/25, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Мостовой провел в минувшем сезоне 36 матчей, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Мостовой играет за «Зенит» с 2019 года и стал с ним четырехкратным чемпионом России.

«Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Краснодару», а в Кубке России проиграл в финале верхней сетки плей-офф ЦСКА.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Андрей Мостовой
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