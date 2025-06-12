Тренер сборной Польши подал в отставку после конфликта с Левандовски
Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).
Пробеж ранее лишил капитанской повязки 36-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски. Новым капитаном он выбрал полузащитника «Интера» Петра Зелиньски. Левандовски 9 июня заявил, что его обидел звонок Пробежа и он больше не собирается играть за сборную под его руководством, пишет Reuters.
10 июня поляки проиграли финнам в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года (1:2), после трех игр они идут на третьем месте в группе G.
«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с должности тренера», — заявил Пробеж.
Пробеж работал со сборной с сентября 2023 года. Он вывел команду на Евро-2024, где она заняла последнее место в группе с Австрией, Францией и Нидерландами. Всего Пробеж провел 21 матч во главе сборной Польши и одержал десять побед.
Левандовски провел 158 матчей за сборную Польши с 2008 года и является ее лучшим бомбардиром (85 мячей).
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