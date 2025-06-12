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ЧМ-2026 ,  
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Тренер сборной Польши подал в отставку после конфликта с Левандовски

Тренер сборной Польши Пробеж подал в отставку после конфликта с Левандовски
Сюжет
ЧМ-2026
Пробеж лишил Левандовски капитанской повязки, после чего лучший бомбардир команды отказался за нее играть. Поляки 10 июня проиграли финнам в отборе ЧМ-2026, и Пробеж решил подать в отставку
Роберт Левандовски и Михал Пробеж (слева направо)
Роберт Левандовски и Михал Пробеж (слева направо) (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Михал Пробеж подал в отставку с поста главного тренера сборной Польши, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Пробеж ранее лишил капитанской повязки 36-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски. Новым капитаном он выбрал полузащитника «Интера» Петра Зелиньски. Левандовски 9 июня заявил, что его обидел звонок Пробежа и он больше не собирается играть за сборную под его руководством, пишет Reuters.

10 июня поляки проиграли финнам в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года (1:2), после трех игр они идут на третьем месте в группе G.

«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с должности тренера», — заявил Пробеж.

Пробеж работал со сборной с сентября 2023 года. Он вывел команду на Евро-2024, где она заняла последнее место в группе с Австрией, Францией и Нидерландами. Всего Пробеж провел 21 матч во главе сборной Польши и одержал десять побед.

Левандовски провел 158 матчей за сборную Польши с 2008 года и является ее лучшим бомбардиром (85 мячей).

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Польши по футболу Роберт Левандовски
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