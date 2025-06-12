Молодой раллист погиб во время тестовых заездов в Польше
Итальянский гонщик чемпионата Европы по ралли (ERC) Маттео Доретто погиб в результате аварии во время тестового заезда, проводившегося в преддверии Ралли Польши. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Штурман погибшего, Самуэле Пеллегрино, был госпитализирован для обследования, но серьезно не пострадал.
В 2024 году Доретто стал чемпионом Италии среди юниоров, одержав три победы и опередив ближайшего соперника на 4,5 очка. В этом году 21-летний гонщик дебютировал в ERC Junior, а три недели назад занял третье место в Венгрии.
Ралли Польши, запланированное на 13–15 июня, должно было стать для него первым крупным стартом в европейском первенстве.
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