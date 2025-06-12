21-летний пилот ралли погиб во время тестовых заездов в Польше

Молодой раллист погиб во время тестовых заездов в Польше

Итальянский гонщик Маттео Доретто погиб в возрасте 21 года. Его штурман не пострадал, но был госпитализирован

Фото: Социальная сеть FIA ERC

Итальянский гонщик чемпионата Европы по ралли (ERC) Маттео Доретто погиб в результате аварии во время тестового заезда, проводившегося в преддверии Ралли Польши. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Штурман погибшего, Самуэле Пеллегрино, был госпитализирован для обследования, но серьезно не пострадал.

В 2024 году Доретто стал чемпионом Италии среди юниоров, одержав три победы и опередив ближайшего соперника на 4,5 очка. В этом году 21-летний гонщик дебютировал в ERC Junior, а три недели назад занял третье место в Венгрии.

Ралли Польши, запланированное на 13–15 июня, должно было стать для него первым крупным стартом в европейском первенстве.