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РПЛ назвала лучший гол марта

Гол Переса из «Оренбурга» в матче с ЦСКА признали лучшим в РПЛ в марте
Аргентинец Матиас Перес в матче 19-го тура против ЦСКА в добавленное время принес «Оренбургу» ничью, поразив ворота соперника ударом с лета из-за пределов штрафной
Матиас Перес
Матиас Перес (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес стал обладателем награды за лучший гол месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам марта. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Перес отличился на четвертой добавленной ко второму тайму минуте в матче 19-го тура против ЦСКА (1:1), поразив ворота соперника ударом с лета из-за пределов штрафной.

На награду также претендовали Егор Голенков, Мохаммад Мохебби (оба — «Ростов»), Андрей Семенов, Лукас Ловат (оба — «Ахмат»), Бителло, Луис Чавес (оба — «Динамо») и Максим Глушенков («Локомотив»).

Перес набрал 33,03% голосов болельщиков.

Аргентинец стал вторым игроком оренбургского клуба, взявшим награду РПЛ в нынешнем сезоне: в сентябре его соотечественник Брайан Мансилья был выбран игроком месяца. Также Перес — второй футболист «Оренбурга», чей гол стал лучшим по итогам месяца, первым такую награду получил Джордже Деспотович в августе 2019-го.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Оренбург Российская премьер-лига (РПЛ)
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