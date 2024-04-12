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Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 140 очками за сезон в НХЛ

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 140 очками за сезон в НХЛ
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче против «Оттавы Сенаторз», став вторым хоккеистом в XXI веке, набравшим 140 и более очков за сезон в НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Оттава Сенаторз» в гостях после серии буллитов обыграла «Тампу-Бэй Лайтнин» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (9-я минута), Дрейк Батерсон (43). У «Тампы» отметились Конор Шири (10) и Брейден Пойнт (13).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами. Форвард провел свою 40-ю игру в сезоне, в которой набрал два и более очка. Среди действующих хоккеистов только нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (45) и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (43) провели больше таких матчей, чем у Кучерова.

Всего Кучеров в 78 матчах регулярного чемпионата набрал 141 очко, из которых забросил 43 шайбы и отдал 98 передач. Он стал вторым игроком в XXI веке, который набрал 140 и более очков за сезон: ранее этого результата добился нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 153 (64+89) очка в 82 матчах сезона 2022/23.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ. Ближайшим преследователем россиянина является канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, который набрал 137 очков (51 + 86) в 79 играх.

Также россиянин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне среди европейских хоккеистов, обойдя словацкого форварда Петера Штястны (139). Больше очков за сезон набирал только чех Яромир Ягр (149).

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Теги
Хоккей НХЛ Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Станислав Кучер
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