Фанат клуба Малкома избил плетью игрока соперников после победы в Суперкубке

Фанат клуба Малкома избил плетью игрока соперников после победы в матче

Болельщик «Аль-Хиляля» после победы в матче за Суперкубок Саудовской Аравии начал оскорблять форварда «Аль-Иттихада» Абдерразака Амадалла, а затем нанес игроку соперников удары хлыстом

Фото: Reuters

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:1.

После завершения матча болельщик на трибуне начал оскорблять форварда «Аль-Иттихада» Абдерразак Амдалла, после чего тот облил его водой, а фанат дважды ударил футболиста плетью. По данным Asharq Al-Awsat, болельщик работает в полиции Абу-Даби.

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Амдалла считается лучшим бомбардиром «Аль-Иттихада». Всего в нынешнем сезоне на счету марокканского форварда 18 голов в 22 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

В составе «Аль-Хиляля» выступает экс-футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за €60 млн. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ и был признан лучшим футболистом сезона.

«Аль-Хиляль» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, что считается лучшим результатом турнира. Кроме того, «Аль-Хиляль» одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.