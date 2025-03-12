Роналдо отказался бороться за пост главы Бразильской конфедерации футбола
Двукратный чемпион мира Роналдо сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что больше не собирается бороться за пост президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
О планах выставить свою кандидатуру Роналдо заявил в декабре прошлого года. Сейчас главой CBF является Эдналдо Родригес. Следующие выборы состоятся до марта 2026-го.
«При первом контакте с 27 региональными федерациями я увидел 23 закрытые двери. Федерации отказались принимать меня в своих домах, выражая удовлетворение нынешним руководством. <...> Большинство руководителей поддерживают действующего президента, это их право, и я его уважаю. Благодарю всех, кто проявил интерес к моей инициативе, и продолжаю верить, что путь к эволюции бразильского футбола — это прежде всего диалог, прозрачность и объединение», — написал Роналдо.
48-летний Роналдо является чемпионом мира 1994 и 2002 годов, серебряным призером чемпионата мира (1998), двукратным победителем Кубка Америки и обладателем Кубка конфедераций (1997).
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