Форвард «Трактора» забил лакросс-гол в матче КХЛ
Форвард челябинского «Трактора» Максим Шабанов стал автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».
24-летний хоккеист отличился во втором периоде. Шабанов забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.
По итогам второго периода счет 4:2 в пользу «Ак Барса».
«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 64 матчах. «Ак Барс» с 80 очками располагается на шестой строчке.
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