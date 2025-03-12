Форвард «Трактора» забил лакросс-гол в матче КХЛ

Максим Шабанов отличился во втором периоде встречи против «Ак Барса», отправив шайбу в ворота на крюке клюшки

Максим Шабанов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Форвард челябинского «Трактора» Максим Шабанов стал автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса».

24-летний хоккеист отличился во втором периоде. Шабанов забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

По итогам второго периода счет 4:2 в пользу «Ак Барса».

«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 64 матчах. «Ак Барс» с 80 очками располагается на шестой строчке.