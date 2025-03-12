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ЦСКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Металлургу»

Матч занимающих третьи места в своих конференциях команд завершился со счетом 4:2 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Моисеев (19-я минута), Никита Михайлис (38), Денис Зернов (44) и Люк Джонсон (60). У проигравших отличились Егор Афанасьев (33) и Никита Нестеров (59).

Ранее в нынешнем сезоне «Металлург» побеждал ЦСКА со счетом 7:0.

«Металлург», действующий чемпион КХЛ, набрал 84 очка в 64 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. ЦСКА с 83 очками расположился на третьей строчке на Западе.

В следующем матче ЦСКА 15 марта примет московское «Динамо», «Металлург» в тот же день дома сыграет с  «Куньлунем».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК ЦСКА
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