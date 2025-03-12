ЦСКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл «Металлургу»
Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Моисеев (19-я минута), Никита Михайлис (38), Денис Зернов (44) и Люк Джонсон (60). У проигравших отличились Егор Афанасьев (33) и Никита Нестеров (59).
Ранее в нынешнем сезоне «Металлург» побеждал ЦСКА со счетом 7:0.
«Металлург», действующий чемпион КХЛ, набрал 84 очка в 64 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. ЦСКА с 83 очками расположился на третьей строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА 15 марта примет московское «Динамо», «Металлург» в тот же день дома сыграет с «Куньлунем».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней
США возобновили поставки военной помощи Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске
В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов