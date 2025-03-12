В «Салавате Юлаеве» опровергли задержание двух руководителей из-за икры
«Салават Юлаев» надеется на скорейшее окончание разбирательства по поводу инцидента с участием сотрудников клуба в аэропорту Хабаровска. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе уфимской команды КХЛ.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что заместитель гендиректора «Салавата» Александр Кислицын и начальник команды Юрий Попов 6 марта были задержаны в аэропорту Хабаровска за попытку вывоза 2,5 кг черной икры без документов о покупке. По России икру можно перевозить без ограничений, но только при наличии сертификата на продукт и чека из магазина.
«Никаких задержаний в их отношении не проводилось. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела. В адрес клуба никаких запросов не поступало. Надеемся, что в ближайшее время разбирательство по этому поводу будет завершено», — сообщили в уфимской команде.
«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 63 матчах.
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