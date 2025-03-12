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Клуб Первой лиги выбил «Рубин» из Кубка России

«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Уралу» из Первой лиги
Екатеринбургский «Урал» победил со счетом 1:0 и вышел в полуфинал «пути регионов»
Фото: fc-ural.ru
Фото: fc-ural.ru

Футболисты екатеринбургского «Урала» дома обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» в Кубке России.

Гол забил Тимур Аюпов (44-я минута).

«Урал» сейчас занимает пятое место в Первой лиге, «Рубин» — восьмое в РПЛ.

В первый этап полуфинала «пути регионов» также вышли «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». Жеребьевка этой стадии состоится позднее 12 марта. В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

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