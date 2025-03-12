Тренера сборной России Бородавко выписали из больницы после пневмонии

Старшего тренера сборной России по лыжным гонкам на прошлой неделе госпитализировали с воспалением легких во время чемпионата России в Казани

Юрий Бородавко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко выписали из больницы после пневмонии. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

64-летний Бородавко попал в больницу на прошлой неделе во время чемпионата России в Казани.

«Меня выписали из больницы, чувствую себя хорошо. Получил от врачей рекомендации на долечивание, буду их придерживаться», — сказал Бородавко.

По словам Бородавко, еще как минимум неделю нужно будет продолжать лечиться, поэтому в Сыктывкар на очередной этап Кубка России он не поедет.

Седьмой этап Кубка России пройдет 16–17 марта.