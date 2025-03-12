Чемпион ОИ-2020 Белявский вошел в руководство Федерации гимнастики России

Давид Белявский стал членом президиума ФГР. В том числе он займется созданием комиссии спортсменов

Давид Белявский (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Токио в командном турнире по спортивной гимнастике Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Никита Нагорный, глава комитета ФГР по развитию спортивной гимнастики.

«Давид будет представлять интересы гимнастики в Уральском федеральном округе! Но важная новость не только в этом: он займется созданием комиссии спортсменов», — написал Нагорный.

По словам Нагорного, новый орган будет помогать молодым атлетам решать важные вопросы, проводить мастер-классы, вдохновлять подрастающее поколение своим опытом и поддерживать гимнастов, заканчивающих спортивную карьеру.

Белявскому 33 года, официально о завершении карьеры он еще не объявлял.

В активе Белявского есть также серебро и бронза Олимпиады-2016, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.