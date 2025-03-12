Чемпион ОИ-2020 Белявский вошел в руководство Федерации гимнастики России
Олимпийский чемпион Токио в командном турнире по спортивной гимнастике Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Никита Нагорный, глава комитета ФГР по развитию спортивной гимнастики.
«Давид будет представлять интересы гимнастики в Уральском федеральном округе! Но важная новость не только в этом: он займется созданием комиссии спортсменов», — написал Нагорный.
По словам Нагорного, новый орган будет помогать молодым атлетам решать важные вопросы, проводить мастер-классы, вдохновлять подрастающее поколение своим опытом и поддерживать гимнастов, заканчивающих спортивную карьеру.
Белявскому 33 года, официально о завершении карьеры он еще не объявлял.
В активе Белявского есть также серебро и бронза Олимпиады-2016, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов