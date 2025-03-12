 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион ОИ-2020 Белявский вошел в руководство Федерации гимнастики России

Давид Белявский стал членом президиума ФГР. В том числе он займется созданием комиссии спортсменов
Давид Белявский
Давид Белявский (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Токио в командном турнире по спортивной гимнастике Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Никита Нагорный, глава комитета ФГР по развитию спортивной гимнастики.

«Давид будет представлять интересы гимнастики в Уральском федеральном округе! Но важная новость не только в этом: он займется созданием комиссии спортсменов», — написал Нагорный.

По словам Нагорного, новый орган будет помогать молодым атлетам решать важные вопросы, проводить мастер-классы, вдохновлять подрастающее поколение своим опытом и поддерживать гимнастов, заканчивающих спортивную карьеру.

Белявскому 33 года, официально о завершении карьеры он еще не объявлял.

В активе Белявского есть также серебро и бронза Олимпиады-2016, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Федерация гимнастики России спортивная гимнастика
Материалы по теме
Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом главы FIG в Москву
Спорт
Гимнастке отказали в нейтральном статусе из‑за поздравления с Днем Победы
Спорт
Чемпионка Игр Мельникова и еще 11 гимнастов получили нейтральный статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Цена Ethereum к биткоину обновила пятилетний минимум. Что произошлоКрипто, 17:28
В Тобольске взорвался частный домОбщество, 17:26
ЦБ раскрыл требования к инвесторам для статуса «суперквалифицированных»Инвестиции, 17:25
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евроИнвестиции, 17:25
Директор ФСИН сообщил о нехватке почти 54 тыс. сотрудниковОбщество, 17:25
Власти Москвы объяснили введение продажи билетов в театры по паспортуОбщество, 17:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский предупредил о «сильных шагах» США в отношении РоссииПолитика, 17:13
Пресс-служба Совфеда пояснила слова Матвиенко об абитуриентах из регионовОбщество, 17:10
Тренера сборной России Бородавко выписали из больницы после пневмонииСпорт, 17:08
Силовики задержали замглавы администрации ДубныОбщество, 17:06
В «Детском мире» на Лубянке произошло возгораниеПолитика, 17:02
МВД сообщило о 190 тыс. выдворенных за год из России мигрантовПолитика, 17:01
ВТБ и «Сбер» сообщили о возможности оплаты шопинга в Турции по QR-кодуОбщество, 16:59