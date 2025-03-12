 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Селянне заявил, что Овечкин еще не побил рекорд Гретцки из-за травмы

Селянне: Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки, если бы не получил перелом ноги
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Легендарный финский хоккеист высказал свое восхищение российскому капитану «Вашингтона»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне считает, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже побил бы снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, если бы не перелом, полученный по ходу нынешнего сезона.

«Он получил травму, когда был «в огне». Вероятно, он бы уже установил рекорд, если бы не она. Это невезение, и все же он показывает такие цифры и остается здоровым на протяжении многих лет. Это то, чем каждый может очень гордиться», — цитирует Селянне сайт НХЛ.

По словам Селянне, Овечкин ему всегда нравился как игрок и как человек. «Я всегда говорю о его страсти. Каждый гол для него особенный. С другой стороны, когда он на скамейке запасных и кто-то из его товарищей по команде забивает, он так же радуется за других. Вот почему товарищи по команде так его уважают — потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добились успеха», — добавил финн, который с 684 голами занимает 12-е место в истории НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) и стать новым рекордсменом НХЛ.

В ноябре 2024 года россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги и пропустил больше 20 матчей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин вышел на 28-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ
Спорт
Чемпиона НХЛ дисквалифицировали на 20 матчей за допинг
Спорт
Массовая драка команды Овечкина привела к удалению 10 игроков в матче НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Китайские экспортеры пожаловались на изъятие товаров в РоссииПолитика, 15:53
Россельхознадзор выявил сальмонеллы в «Хинкали Ложкаревъ»Общество, 15:51
Рубио анонсировал обсуждение санкций ЕС при прекращении огня на УкраинеПолитика, 15:50
В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи GarantexОбщество, 15:47
Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. ВидеоПолитика, 15:40
Для журналистки Кеворковой запросили шесть лет за два постаПолитика, 15:38
ЦБ предложил разрешить ряду инвесторов покупать криптовалютуКрипто, 15:34
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полицииОбщество, 15:33
Минобороны пообещало выплатить задолженность раненому военномуПолитика, 15:28
Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г.Недвижимость, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
СК назвал причину задержания директора нижегородского филиала РАНХиГСПолитика, 15:16
Свыше 40 участников массовой драки со стрельбой задержаны в НогинскеОбщество, 15:10
В Рособрнадзоре оценили идею увеличить время на выполнение заданий ЕГЭОбщество, 15:08