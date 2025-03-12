Селянне заявил, что Овечкин еще не побил рекорд Гретцки из-за травмы
Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне считает, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже побил бы снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, если бы не перелом, полученный по ходу нынешнего сезона.
«Он получил травму, когда был «в огне». Вероятно, он бы уже установил рекорд, если бы не она. Это невезение, и все же он показывает такие цифры и остается здоровым на протяжении многих лет. Это то, чем каждый может очень гордиться», — цитирует Селянне сайт НХЛ.
По словам Селянне, Овечкин ему всегда нравился как игрок и как человек. «Я всегда говорю о его страсти. Каждый гол для него особенный. С другой стороны, когда он на скамейке запасных и кто-то из его товарищей по команде забивает, он так же радуется за других. Вот почему товарищи по команде так его уважают — потому что он хочет, чтобы все остальные тоже добились успеха», — добавил финн, который с 684 голами занимает 12-е место в истории НХЛ.
На счету 39-летнего Овечкина 886 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить девять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) и стать новым рекордсменом НХЛ.
В ноябре 2024 года россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги и пропустил больше 20 матчей.
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