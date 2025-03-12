Умер один из самых богатых бывших спортсменов Джуниор Бриджмен
Бывший игрок НБА и совладелец «Милуоки Бакс» Джуниор Бриджмен умер на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НБА.
Бриджмен был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 1975 года под общим восьмым номером. После этого баскетболист поучаствовал в одном из знаковых обменов в истории НБА, который привел будущего члена Зала славы Карима Абдул-Джаббара в «Лейкерс».
В лиге Бриджмен отыграл 12 сезонов за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Клипперс». С 711 матчами он занимает третье место в истории «Бакс», уступая только Яннису Адетокунбо и Крису Миддлтону. Его номер «2» был выведен из обращения «Милуоки» в 1988 году.
«Я опустошен известием о внезапной кончине Джуниора Бриджмена. <...> Он был преданным членом семьи НБА в течение 50 лет — в последнее время как миноритарный владелец «Милуоки», — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.
Бриджмен в прошлом году стал владельцем 10% акций «Милуоки».
После завершения карьеры в НБА Бриджмен стал успешным бизнесменом. Благодаря успешным инвестициям он приобрел более 450 франшиз ресторанов быстрого питания, включая Wendy's, Chili's и Pizza Hut, а затем в 2016 году стал владельцем компании по розливу Coca-Cola и продал почти половину своих ресторанных активов. В прошлом году Forbes оценивал его состояние в $1,4 млрд.
Бриджмен являлся одним из четырех миллиардеров среди бывших и действующих баскетболистов наряду с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Леброном Джеймсом.
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