Московский клуб опроверг сообщения, что хоккеист выпил нашатыря на матче

Mash сообщил, что хоккеист Wolta Валерий Зотов попал в больницу, выпив нашатырный спирт во время матча в Москве. Хоккеист рассказал, что несколько капель нашатыря случайно попали ему в рот и никакой скорой не вызывали

Валерий Зотов (Фото: телеграм-канал хоккейной лиги «Трудовые резервы»)

Информация о том, что хоккеист клуба Wolta Валерий Зотов выпил нашатырный спирт во время матча чемпионата хоккейной лиги «Трудовые резервы» в Москве, не соответствует действительности. Об этом РБК заявили в ХК Wolta.

Ранее Mash сообщил, что 40-летний Зотов 10 марта во время смены по ходу матча против HC Hockey Is My Life попил воду из бутылки, но внутри оказалась химическая жидкость. Утверждалось, что его увезли на скорой, диагноз — химический ожог второй степени.

«Зотов провел весь матч в составе команды. Скорую помощь для оказания медицинской помощи Валерию никто не вызывал. Медиком лиги Валерию был промыт нос и ротовая полость в районе губ в связи с тем, что при вдыхании нашатыря с ватного тампона несколько капель жидкости пролились и попали в рот», — говорится в заявлении ХК Wolta.

Отмечается, что после матча Зотов заехал в медицинское учреждение, где удостоверился, что его здоровью ничего не угрожает, после чего отправился домой. «В настоящее время Валерий находится на работе, великолепно себя чувствует, и готовится финальным матчам лиги в Сочи», — добавили в клубе.

Сам Зотов также рассказал РБК, что несколько капель нашатыря случайно попали ему в рот. «Заявляю, что мне никто не вызывал скорую помощь, меня не

госпитализировали. И все произошедшее не более чем случайное событие, не имевшее какого-либо злого умысла с чьей-либо стороны», — говорится в заявлении игрока.

В хоккейной лиге «Трудовые резервы» играют любительские команды.