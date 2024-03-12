Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас находится в стадии общественного обсуждения

Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Министерство спорта России предложило ввести звания «Почетный тренер России» и «Почетный мастер спорта России». Об этом говорится в документе, который был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в Положение о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий.

Звание «Почетный мастер спорта России» предлагаться присваивать спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение не менее восьми лет и выполнившим ряд критериев, в частности не менее трех раз победить на чемпионате страны в личных соревнованиях.

Присвоение новых званий будет осуществляться за результаты, показанные с 1 января 2024 года.

Проект находится на общественном обсуждении с 11 по 25 марта.