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Минспорт предложил присваивать звания ПМС — почетного мастера спорта

Минспорт предложил присваивать звания ПМС — почетного мастера спорта
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас находится в стадии общественного обсуждения
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС
Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

Министерство спорта России предложило ввести звания «Почетный тренер России» и «Почетный мастер спорта России». Об этом говорится в документе, который был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается внести изменения в Положение о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий.

Звание «Почетный мастер спорта России» предлагаться присваивать спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение не менее восьми лет и выполнившим ряд критериев, в частности не менее трех раз победить на чемпионате страны в личных соревнованиях.

Присвоение новых званий будет осуществляться за результаты, показанные с 1 января 2024 года.

Проект находится на общественном обсуждении с 11 по 25 марта.

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