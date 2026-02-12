ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби в КХЛ
ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби в матче «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:0.
Шайбы на счету Дмитрия Бучельникова (третья минута) и Максима Соркина (6).
В текущем сезоне ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в трех матчах из пяти (5:6, 3:2, 2:1, 2:1, 0:2). Команды проведут еще одну встречу 18 марта.
Для ЦСКА это седьмой выигранный матч подряд. Ранее клуб обыграл «Барыс», «Северсталь», «Динамо» (Москва), СКА, «Сочи» и «Шанхайских драконов».
ЦСКА идет на пятом месте Западной конференции турнирной таблицы КХЛ, «Спартак» расположился на шестой.
В параллельном матче череповецкая «Северсталь» победила «Шанхайских драконов» со счетом 3:2.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных