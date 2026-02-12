ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби в КХЛ

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу ЦСКА

Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА Москва

ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в московском дерби в матче «Фонбет» — КХЛ со счетом 2:0.

Шайбы на счету Дмитрия Бучельникова (третья минута) и Максима Соркина (6).

В текущем сезоне ЦСКА в московском дерби обыграл «Спартак» в трех матчах из пяти (5:6, 3:2, 2:1, 2:1, 0:2). Команды проведут еще одну встречу 18 марта.

Для ЦСКА это седьмой выигранный матч подряд. Ранее клуб обыграл «Барыс», «Северсталь», «Динамо» (Москва), СКА, «Сочи» и «Шанхайских драконов».

ЦСКА идет на пятом месте Западной конференции турнирной таблицы КХЛ, «Спартак» расположился на шестой.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» победила «Шанхайских драконов» со счетом 3:2.