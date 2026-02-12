Сборная Германии выиграла санную эстафету на Олимпиаде-2026
Сборная Германии завоевала золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в смешанной эстафете саночников.
В составе сборной Германии выступали Юлия Таубиц, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина. Их результат составил 3 минуты 41,627 секунды.
Второе место заняла сборная Австрии (Лиза Шульте, Томас Штой, Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Селина Эгле, Лара Кипп) с результатом 3 минуты 42,214 секунды. Бронза досталась Италии (Верена Хофер, Эмануэль Ридер, Симон Кайнцвальднер, Доминик Фишналлер, Андреа Феттер, Марион Оберхофер) — 3 минуты 42,521 секунды.
Немцы Вендль и Арльт стали семикратными олимпийскими чемпионами. Ранее они заняли третье место в состязании двоек в Милане.
Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных