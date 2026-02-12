 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,8 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,8 2 2,32 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 28 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 4,1 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,57 x 4,5 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,35 x 4,3 2 1,93 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,28 x 6,5 2 8,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Сборная Германии выиграла санную эстафету на Олимпиаде-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Их результат составил 3 минуты 41,627 секунды. Второе место заняла сборная Австрии, бронзу взяли итальянцы. Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали семикратными чемпионами Олимпийских игр
Тобиас Вендль и Тобиас Арльт
Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Сборная Германии завоевала золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в смешанной эстафете саночников.

В составе сборной Германии выступали Юлия Таубиц, Тобиас Вендль, Тобиас Арльт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина. Их результат составил 3 минуты 41,627 секунды.

Второе место заняла сборная Австрии (Лиза Шульте, Томас Штой, Вольфганг Киндль, Йонас Мюллер, Селина Эгле, Лара Кипп) с результатом 3 минуты 42,214 секунды. Бронза досталась Италии (Верена Хофер, Эмануэль Ридер, Симон Кайнцвальднер, Доминик Фишналлер, Андреа Феттер, Марион Оберхофер) — 3 минуты 42,521 секунды.

Немцы Вендль и Арльт стали семикратными олимпийскими чемпионами. Ранее они заняли третье место в состязании двоек в Милане.

Россияне в санном спорте на Играх выступали только в одиночном турнире. Дарья Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
санный спорт
