СКА во втором матче подряд забросил пять шайб и победил

Матч в Астане закончился со счетом 5:0 в пользу гостей

Николай Голдобин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА продлил победную серию в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ до четырех матчей, обыграв в Астане «Барыс» со счетом 5:0.

Шайбы забросили Матвей Короткий (33-я минута), Сергей Плотников (34), Никита Дишковский (45), Николай Голдобин (48) и Марат Хайруллин (58).

Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 36 бросков.

В предыдущем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» 10 февраля СКА также забросил пять шайб — 5:1.

СКА идет на седьмом месте в Западной конференции, «Барыс» — десятый в Восточной.

В другом матче новосибирская «Сибирь» в овертайме победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.