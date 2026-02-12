СКА во втором матче подряд забросил пять шайб и победил
Петербургский СКА продлил победную серию в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ до четырех матчей, обыграв в Астане «Барыс» со счетом 5:0.
Шайбы забросили Матвей Короткий (33-я минута), Сергей Плотников (34), Никита Дишковский (45), Николай Голдобин (48) и Марат Хайруллин (58).
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 36 бросков.
В предыдущем матче с нижнекамским «Нефтехимиком» 10 февраля СКА также забросил пять шайб — 5:1.
СКА идет на седьмом месте в Западной конференции, «Барыс» — десятый в Восточной.
В другом матче новосибирская «Сибирь» в овертайме победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных