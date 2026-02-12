 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,8 2 1,67 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,8 2 2,32 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 48 x 15 2 1,05 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 28 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,1 x 4,1 2 1,55 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,57 x 4,5 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,35 x 4,3 2 1,93 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,28 x 6,5 2 8,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,6 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,63 x 4,7 2 4,4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады

Сборная Канады со счетом 5:0 разгромила чехов в первом матче Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
Матч завершился со счетом 5:0. Победный гол на счету 19-летнего Селебрини. Кросби сделал две результативные передачи, став рекордсменом сборной Канады
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Канады уверенно обыграла команду Чехии в первом матче предварительного раунда мужского олимпийского турнира в Милане.

Игра завершилась со счетом 5:0.

Шайбы забросили Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27), Бо Хорват (38), Натан Маккиннон (48) и Ник Судзуки (54). Еще один гол Маккиннона на восьмой минуте не засчитали.

38-летний Сидни Кросби сделал две голевые передачи, став самым возрастным игроком, набравшим очки на Олимпиаде за сборную Канады. Предыдущий рекорд принадлежал выступавшему на Играх-1998 Рэю Бурку (ему было 37 лет).

19-летний Селебрини стал четвертым игроком НХЛ в возрасте до 20 лет, забившим гол в своем дебютном периоде на Олимпиаде, после Олли Мяяття (2014 год), Ильи Ковальчука и Оливера Зетцингера (оба — 2002).

Ворота канадцев защищал Джордан Биннингтон.

Свои следующие матчи обе команды проведут 13 февраля: канадцы сыграют со швейцарцами, чехи — с французами, которые заменили на турнире отстраненную с 2022 года сборную России.

На Играх-2022 чехи проиграли в матче за выход в 1/4 финала, а канадцы уступили в игре за выход в полуфинал. На Олимпиадах 2018 и 2022 годов не было игроков НХЛ.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Олимпиада-2026 сборная Канады
