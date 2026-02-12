Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады

Матч завершился со счетом 5:0. Победный гол на счету 19-летнего Селебрини. Кросби сделал две результативные передачи, став рекордсменом сборной Канады

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Сборная Канады уверенно обыграла команду Чехии в первом матче предварительного раунда мужского олимпийского турнира в Милане.

Игра завершилась со счетом 5:0.

Шайбы забросили Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27), Бо Хорват (38), Натан Маккиннон (48) и Ник Судзуки (54). Еще один гол Маккиннона на восьмой минуте не засчитали.

38-летний Сидни Кросби сделал две голевые передачи, став самым возрастным игроком, набравшим очки на Олимпиаде за сборную Канады. Предыдущий рекорд принадлежал выступавшему на Играх-1998 Рэю Бурку (ему было 37 лет).

19-летний Селебрини стал четвертым игроком НХЛ в возрасте до 20 лет, забившим гол в своем дебютном периоде на Олимпиаде, после Олли Мяяття (2014 год), Ильи Ковальчука и Оливера Зетцингера (оба — 2002).

Ворота канадцев защищал Джордан Биннингтон.

Свои следующие матчи обе команды проведут 13 февраля: канадцы сыграют со швейцарцами, чехи — с французами, которые заменили на турнире отстраненную с 2022 года сборную России.

На Играх-2022 чехи проиграли в матче за выход в 1/4 финала, а канадцы уступили в игре за выход в полуфинал. На Олимпиадах 2018 и 2022 годов не было игроков НХЛ.