 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,5 x 3,9 2 1,63 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,85 x 3,95 2 2,35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 37 x 13 2 1,06 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,52 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,55 x 4,4 2 1,83 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 7,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

ЦСКА объявил о переходе рекордсмена «Спортинга»

ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из «Спортинга»
Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года с опцией продления на один год
Матеус&nbsp;Рейса
Матеус Рейса (Фото: ФК ЦСКА)

ЦСКА объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

30-летний бразилец подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. В «Спортинге» он выступал с лета 2021 года, его соглашение с лиссабонцами истекало летом 2026-го. Рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в €4 млн.

Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии. Со «Спортингом» Рейс трижды становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев среди иностранных футболистов.

В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Вместе с «Спортингом» он вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Всего на счету бразильца 28 матчей в главном еврокубке — это лучший показатель среди всех игроков «Спортинга» за всю историю.

После завершения первой части сезона РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК ЦСКА
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака Политика, 19:51
Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу Общество, 19:47
Начальник штаба главы Нигера объявил о подготовке к войне с Францией Политика, 19:46
ЦСКА объявил о переходе рекордсмена «Спортинга» Спорт, 19:34
Более 220 тыс. жителей Белгородской области остались без света Политика, 19:29
«Финам» до конца февраля запустит фонд на майнинг
РАДИО
 Инвестиции, 19:27
Эксперты оценили, можно ли считать прогноз Минэкономики сигналом ЦБ
РАДИО
 Экономика, 19:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Минфин оценил оборот криптовалют в России в 50 млрд руб. в день Крипто, 19:22
Bloomberg написал об «ошеломляющей идее» России для США по доллару Политика, 19:18
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на белгородскую инфраструктуру Политика, 19:17
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира Олимпиады Спорт, 19:14
Китай предрек рекордные 9,5 млрд поездок за рубеж на Лунный Новый год Общество, 19:12
Плющенко заявил, что дочь Тутберидзе вошла в элиту танцевальных пар на ОИ Спорт, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00