ЦСКА объявил о переходе рекордсмена «Спортинга»

Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года с опцией продления на один год

Матеус Рейса (Фото: ФК ЦСКА)

ЦСКА объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из португальского «Спортинга». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

30-летний бразилец подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. В «Спортинге» он выступал с лета 2021 года, его соглашение с лиссабонцами истекало летом 2026-го. Рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в €4 млн.

Всего за португальскую команду Рейс провел 222 игры. До переезда в Португалию он выступал в клубах из чемпионата Бразилии. Со «Спортингом» Рейс трижды становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев среди иностранных футболистов.

В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Вместе с «Спортингом» он вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Всего на счету бразильца 28 матчей в главном еврокубке — это лучший показатель среди всех игроков «Спортинга» за всю историю.

После завершения первой части сезона РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место.