Американской чемпионке Олимпиады сделали предложение после финиша

Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии

Бриззи Джонсон (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной США в социальной сети X.

Аккаунт сборной прикрепил фотографии с момента предложения и подписал пост фразой «Огромные поздравления Бризи и Коннору с помолвкой».

На соревнованиях в супергиганте Джонсон не смогла финишировать, потому что упала во время прохождения трассы. После окончания выступления ее парень встал на колено и сделал ей предложение в присутствии членов сборной. Спортсменка ответила положительно.

Джонсон взяла золотую медаль в скоростном спуске на Играх в Италии. Она также является двукратной чемпионкой мира 2025 года в скоростном спуске и командной комбинации.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова в супергиганте стала 19-й. Она уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.