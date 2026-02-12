Американской чемпионке Олимпиады сделали предложение после финиша
Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной США в социальной сети X.
Аккаунт сборной прикрепил фотографии с момента предложения и подписал пост фразой «Огромные поздравления Бризи и Коннору с помолвкой».
На соревнованиях в супергиганте Джонсон не смогла финишировать, потому что упала во время прохождения трассы. После окончания выступления ее парень встал на колено и сделал ей предложение в присутствии членов сборной. Спортсменка ответила положительно.
Джонсон взяла золотую медаль в скоростном спуске на Играх в Италии. Она также является двукратной чемпионкой мира 2025 года в скоростном спуске и командной комбинации.
Российская горнолыжница Юлия Плешкова в супергиганте стала 19-й. Она уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных