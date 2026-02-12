 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,5 x 3,9 2 1,63 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,85 x 3,95 2 2,35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 37 x 13 2 1,06 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,4 x 4,2 2 1,52 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,55 x 4,4 2 1,83 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,3 x 6,3 2 7,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,4 x 5,1 2 7,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Американской чемпионке Олимпиады сделали предложение после финиша

Американской чемпионке Игр Джонсон в Италии сделали предложение после финиша
Сюжет
Олимпиада-2026
Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии
Бриззи Джонсон
Бриззи Джонсон (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

Американской горнолыжнице Бризи Джонсон сделали предложение после выступления в супергиганте на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной США в социальной сети X.

Аккаунт сборной прикрепил фотографии с момента предложения и подписал пост фразой «Огромные поздравления Бризи и Коннору с помолвкой».

На соревнованиях в супергиганте Джонсон не смогла финишировать, потому что упала во время прохождения трассы. После окончания выступления ее парень встал на колено и сделал ей предложение в присутствии членов сборной. Спортсменка ответила положительно.

Джонсон взяла золотую медаль в скоростном спуске на Играх в Италии. Она также является двукратной чемпионкой мира 2025 года в скоростном спуске и командной комбинации.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова в супергиганте стала 19-й. Она уступила 2,91 секунды чемпионке — итальянке Федерике Бриньоне.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Рената Утяева
Олимпиада-2026 Горные лыжи
