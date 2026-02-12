Тренера финнов Медведа выгнали с Олимпиады из-за проблем с алкоголем

Тренер прыгунов с трамплина Игор Медвед уехал с Игр домой. В команде заявили, что у тренера были проблемы с алкоголем, но отметили, что в рабочее время он не пил

Фото: Alex Slitz / Getty Images

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед был отстранен от Олимпиады в Италии из-за проблем с алкоголем, сообщается на сайте Олимпийского комитета Финляндии.

Менеджер финской сборной Янне Хяннинен заявил, что Медвед в четверг уже уехал домой.

Хяннинен уточнил Helsingin Sanomat, что Медвед не употреблял алкоголь в рабочее время.

Медвед заявил, что «совершил ошибку» и ему очень жаль, а также принес извинения команде, спортсменам и болельщикам.

Финские прыгуны пока не завоевали медалей на Играх в Италии.

Медведу 44 года, он выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира, в 2001-м попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме.