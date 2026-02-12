В честь ЦСКА назвали гору на Кавказе

Гора высотой 3721 метр находится в Кабардино-Балкарии, в Приэльбрусье

Безымянная гора в Кабардино-Балкарии получила название ЦСКА по предложению парламента республики, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Координаты горы — 43°18,7′ северной широты, 42°31,0′ восточной долготы. Высота горы — 3721 метр, она находится в Приэльбрусье.

В октябре ТАСС писал, что парламент Кабардино-Балкарии поддержал обращение министерства культуры республики, инициированное ЦСКА, при этом семь депутатов проголосовали против принятия закона, еще один — воздержался.