В честь ЦСКА назвали гору на Кавказе
Безымянная гора в Кабардино-Балкарии получила название ЦСКА по предложению парламента республики, следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.
Координаты горы — 43°18,7′ северной широты, 42°31,0′ восточной долготы. Высота горы — 3721 метр, она находится в Приэльбрусье.
В октябре ТАСС писал, что парламент Кабардино-Балкарии поддержал обращение министерства культуры республики, инициированное ЦСКА, при этом семь депутатов проголосовали против принятия закона, еще один — воздержался.
