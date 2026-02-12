 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,95 2 2,27 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,7 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026
0

Саакашвили назвал «позорной» и «самозваной» сборную Грузии на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Саакашвили призвал «остальной мир не воспринимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузин — понять, что это не ваша команда»
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Х раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. Из восьми спортсменов шесть — представители российского спорта или тесно с ним связанные лица, — написал Саакашвили. — Грузинский флаг на церемонии открытия несла дочь Этери Тутберидзе. Призываю остальной мир не воспринимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузин — понять, что это не ваша команда».

Состав сборной Грузии на Олимпиаду-2026:

Горнолыжный спорт: Лука Бучукури, Нино Циклаури

Фигурное катание: Лука Берулава, Глеб Смолкин, Диана Дэвис, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина.

Четыре фигуриста оказались в сборной Грузии в результате смены гражданства. Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин выступали на прошлой Олимпиаде (2022) танцах на льду в составе сборной России.

Лука Берулава родился в Москве, где и тренируется. Ника Эгадзе тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Олимпиада-2026 Михаил Саакашвили Диана Дэвис Глеб Смолкин
Михаил Саакашвили фото
Михаил Саакашвили
политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
