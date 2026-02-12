Саакашвили назвал «позорной» и «самозваной» сборную Грузии на Олимпиаде

Саакашвили призвал «остальной мир не воспринимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузин — понять, что это не ваша команда»

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети Х раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. Из восьми спортсменов шесть — представители российского спорта или тесно с ним связанные лица, — написал Саакашвили. — Грузинский флаг на церемонии открытия несла дочь Этери Тутберидзе. Призываю остальной мир не воспринимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузин — понять, что это не ваша команда».

Состав сборной Грузии на Олимпиаду-2026: Горнолыжный спорт: Лука Бучукури, Нино Циклаури Фигурное катание: Лука Берулава, Глеб Смолкин, Диана Дэвис, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина.

Четыре фигуриста оказались в сборной Грузии в результате смены гражданства. Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеб Смолкин выступали на прошлой Олимпиаде (2022) танцах на льду в составе сборной России.

Лука Берулава родился в Москве, где и тренируется. Ника Эгадзе тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.