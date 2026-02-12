 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,3 x 3,85 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,95 x 3,95 2 2,25 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,55 x 4,6 2 5,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,8 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Семейное наследие и груз ожиданий. Что известно о Дарье Непряевой

Российская лыжница Непряева выступит в шестой день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Дарья Непряева — единственная отобравшаяся на ОИ-2026 российская спортсменка в женских лыжных гонках. Что известно о лыжнице, которая выступит 12 февраля в индивидуальной гонке на 10 км — в материале «РБК Спорт»
Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой
Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Дарья Непряева родилась 18 мая 2002 года в Твери в спортивной семье. Ее родители, Михаил и Ирина Непряевы, в 1990-х успешно выступали за сборную России по лыжным гонкам, завоевывая награды на российских и международных соревнованиях. Позже Ирина стала тренером юных спортсменов, а Михаил занял руководящую должность в Федерации лыжных гонок Тверской области.

Старшая сестра Дарьи, Наталья Непряева (Терентьева), — титулованная лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете, а также обладательница серебряной и бронзовой медалей Игр в Пекине (2022) и бронзовой медали Игр в Пхенчхане (2018).

Дарья с пяти лет ездила с семьей на тренировочные сборы. Изначально бабушки хотели отдать ее в фигурное катание или гимнастику, но из-за занятости родителей девочка пошла по их стопам.

Тренироваться Непряева начала под руководством мамы и тренера Александры Смирновой. Спортсменка признавалась, что из-за успехов родных на нее возлагают большие надежды, но она старается не обращать на это внимания, ведь у нее собственный путь в спорте. При этом она подчеркнула, что старшая сестра для нее все равно остается конкуренткой.

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой
Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Несмотря на то что родилась в Твери, Дарья Непряева представляет Татарстан. За Тверскую область она дебютировала на российских соревнованиях в 2018 году, но позже сменила регион — это совпало с переходом в группу тренера Юрия Бородавко. Под его руководством Непряева завоевала первые медали на национальной и международной арене.

В непростой момент после неудачного выступления на чемпионате России 2022 года, где Дарья Непряева заняла 19-е место в спринте и 8-е в гонке на 10 км (в обоих случаях победу одержала ее сестра), спортсменку поддержала глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Непряева вспоминала, что Вяльбе, увидев ее плачущей в столовой, села к ней и произнесла: «Никогда не показывай слезы — никто их не стоит!»

Достижения Непряевой

  • Мастер спорта России (2021)
  • Чемпионка мира среди юниоров в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км (2022)
  • Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете (2022)
  • Чемпионка России по лыжным гонкам в командном спринте (2025)

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой
Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

На взрослых международных стартах Непряева должна была дебютировать в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Норвегии, но из-за отстранения российских лыжников это не состоялось. Ей тогда было 19 лет. Спортсменка признавалась, что так и не смогла почувствовать атмосферу таких соревнований и, конечно, была сильно расстроена.

«Помню, как негодовала Наташа и все лидеры, которые бегали там. Это их среда обитания, а я не понимала, куда попала. Думала, раз не допустили, то поедем домой. Вообще не понимала, куда нас привезли. Конечно, расстроилась, потому что я туда наконец попала и через пару дней должна была выйти на старт. Я была готова после юниорского чемпионата мира, находилась в лучшей форме в сезоне, но не сложилось», — вспоминала Непряева в интервью «РБК Спорт».

В 2025-м Непряева трижды побеждала на этапах Кубка России в разных дисциплинах, а в финале взяла серебро в гонках на 3, 10 км и в спринте. На чемпионате страны она выиграла золото в командном спринте и эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу на 10 км. В сентябре на лыжероллерах — призовые места в спринте и на 30 км.

В итоге в прошлом году россиянка получила шанс выступить на международной арене, тем более на взрослом уровне. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Непряевой нейтральный статус и разрешила участие в отборе на Игры-2026. Россиянка смогла пройти квалификацию на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

За несколько месяцев до допуска россиянка делилась, что мечтает попасть на Олимпиаду и показать себя с лучшей стороны. А если в Италию не получится поехать, то она просто продолжит тренироваться к следующему олимпийскому сезону. «Там я уже не буду молодой и перспективной, а надеюсь, стану матерой спортсменкой», — отметила лыжница.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 лыжи Дарья Непряева сборная России
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Лыжница Непряева стала восьмой в гонке Кубка мира в Швейцарии
Спорт
Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на Кубке мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
WhatsApp сообщил о действиях из-за мер против мессенджера в России Политика, 10:38
ФНС следит за сделками с долями: где главные налоговые «мины» в 2026-мПодписка на РБК, 10:27
Рютте заявил о «сокрушительной реакции» на блокаду Сувалкского коридора Политика, 10:23
За месяц спрос на ипотеку в Москве снизился на 10,7% Недвижимость, 10:20
Мошенники начали использовать телефоны россиян в качестве банковских карт Общество, 10:19
Минэкономики не исключило дальнейшего замедления экономики России Экономика, 10:18
Посольство анонсировало поставку российской нефти на Кубу Политика, 10:15
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Как устроен жилой квартал рядом с крупнейшим парком Москвы Life, 10:12
В ЦБ рассказали о банках, тайно подключающих платные услуги Финансы, 10:08
Аэропорт Ухты закрыли для полетов Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии Политика, 10:02
Глава МИД Турции предупредил о риске войны из-за требований США к Ирану Политика, 10:01
Семейное наследие и груз ожиданий. Что известно о Дарье Непряевой Спорт, 10:00