Семейное наследие и груз ожиданий. Что известно о Дарье Непряевой

Дарья Непряева — единственная отобравшаяся на ОИ-2026 российская спортсменка в женских лыжных гонках. Что известно о лыжнице, которая выступит 12 февраля в индивидуальной гонке на 10 км — в материале «РБК Спорт»

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Дарья Непряева родилась 18 мая 2002 года в Твери в спортивной семье. Ее родители, Михаил и Ирина Непряевы, в 1990-х успешно выступали за сборную России по лыжным гонкам, завоевывая награды на российских и международных соревнованиях. Позже Ирина стала тренером юных спортсменов, а Михаил занял руководящую должность в Федерации лыжных гонок Тверской области.

Старшая сестра Дарьи, Наталья Непряева (Терентьева), — титулованная лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете, а также обладательница серебряной и бронзовой медалей Игр в Пекине (2022) и бронзовой медали Игр в Пхенчхане (2018).

Дарья с пяти лет ездила с семьей на тренировочные сборы. Изначально бабушки хотели отдать ее в фигурное катание или гимнастику, но из-за занятости родителей девочка пошла по их стопам.

Тренироваться Непряева начала под руководством мамы и тренера Александры Смирновой. Спортсменка признавалась, что из-за успехов родных на нее возлагают большие надежды, но она старается не обращать на это внимания, ведь у нее собственный путь в спорте. При этом она подчеркнула, что старшая сестра для нее все равно остается конкуренткой.

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Несмотря на то что родилась в Твери, Дарья Непряева представляет Татарстан. За Тверскую область она дебютировала на российских соревнованиях в 2018 году, но позже сменила регион — это совпало с переходом в группу тренера Юрия Бородавко. Под его руководством Непряева завоевала первые медали на национальной и международной арене.

В непростой момент после неудачного выступления на чемпионате России 2022 года, где Дарья Непряева заняла 19-е место в спринте и 8-е в гонке на 10 км (в обоих случаях победу одержала ее сестра), спортсменку поддержала глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Непряева вспоминала, что Вяльбе, увидев ее плачущей в столовой, села к ней и произнесла: «Никогда не показывай слезы — никто их не стоит!»

Достижения Непряевой Мастер спорта России (2021)

Чемпионка мира среди юниоров в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 5 км (2022)

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете (2022)

Чемпионка России по лыжным гонкам в командном спринте (2025)

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

На взрослых международных стартах Непряева должна была дебютировать в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Норвегии, но из-за отстранения российских лыжников это не состоялось. Ей тогда было 19 лет. Спортсменка признавалась, что так и не смогла почувствовать атмосферу таких соревнований и, конечно, была сильно расстроена.

«Помню, как негодовала Наташа и все лидеры, которые бегали там. Это их среда обитания, а я не понимала, куда попала. Думала, раз не допустили, то поедем домой. Вообще не понимала, куда нас привезли. Конечно, расстроилась, потому что я туда наконец попала и через пару дней должна была выйти на старт. Я была готова после юниорского чемпионата мира, находилась в лучшей форме в сезоне, но не сложилось», — вспоминала Непряева в интервью «РБК Спорт».

В 2025-м Непряева трижды побеждала на этапах Кубка России в разных дисциплинах, а в финале взяла серебро в гонках на 3, 10 км и в спринте. На чемпионате страны она выиграла золото в командном спринте и эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу на 10 км. В сентябре на лыжероллерах — призовые места в спринте и на 30 км.

В итоге в прошлом году россиянка получила шанс выступить на международной арене, тем более на взрослом уровне. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Непряевой нейтральный статус и разрешила участие в отборе на Игры-2026. Россиянка смогла пройти квалификацию на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

За несколько месяцев до допуска россиянка делилась, что мечтает попасть на Олимпиаду и показать себя с лучшей стороны. А если в Италию не получится поехать, то она просто продолжит тренироваться к следующему олимпийскому сезону. «Там я уже не буду молодой и перспективной, а надеюсь, стану матерой спортсменкой», — отметила лыжница.