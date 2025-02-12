Бывший футболист молодежной сборной России перешел в португальский клуб

Защитник Виталий Лысцов подписал контракт до конца сезона с аутсайдером чемпионата Португалии «Боавиштой»

Виталий Лысцов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов перешел в «Боавишту». Об этом сообщается на сайте португальского футбольного клуба.

29-летний россиянин подписал контракт до лета 2025 года.

Последним клубом Лысцова была португальская «Лейрия», которую он покинул в июле 2024 года.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки», португальские «Бенфику» и «Тонделу».

«Боавишта» занимает последнее место в чемпионате Португалии, набрав 12 очков в 21 матче.