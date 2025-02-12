Колумбийский велогонщик погиб в ДТП в возрасте 19 лет
Колумбийский велогонщик Хуан Давид Карденас погиб в результате ДТП в возрасте 19 лет. Об этом сообщается на сайте федерации велоспорта страны.
Инцидент произошел в Колумбии во время тренировки Карденаса на трассе между городами Пайпа и Тунха. Marca пишет, что спортсмен ехал с опущенной вниз головой, не заметил остановившийся фургон, выполнявший работы по обслуживанию дороги, и врезался в него.
В прошлом сезоне Карденас выступал за португальскую команду Portos Windmob.
«Его кончина оставила огромную пустоту в колумбийском велоспорте и в сердцах всех тех, кто имел честь знать его и делить с ним радость на дорогах и соревнованиях», — говорится в заявлении Федерации велоспорта Колумбии.
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