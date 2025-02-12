Колумбийский велогонщик погиб в ДТП в возрасте 19 лет, врезавшись в фургон

Хуан Давид Карденас во время тренировки на трассе между городами Пайпа и Тунха ехал с опущенной вниз головой, не заметил остановившийся фургон, выполнявший работы по обслуживанию дороги, и врезался в него

Хуан Давид Карденас (Фото: federacioncolombianadeciclismo.com)

Колумбийский велогонщик Хуан Давид Карденас погиб в результате ДТП в возрасте 19 лет. Об этом сообщается на сайте федерации велоспорта страны.

Инцидент произошел в Колумбии во время тренировки Карденаса на трассе между городами Пайпа и Тунха. Marca пишет, что спортсмен ехал с опущенной вниз головой, не заметил остановившийся фургон, выполнявший работы по обслуживанию дороги, и врезался в него.

В прошлом сезоне Карденас выступал за португальскую команду Portos Windmob.

«Его кончина оставила огромную пустоту в колумбийском велоспорте и в сердцах всех тех, кто имел честь знать его и делить с ним радость на дорогах и соревнованиях», — говорится в заявлении Федерации велоспорта Колумбии.