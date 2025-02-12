Вратарь забросил шайбу в матче Молодежной хоккейной лиги
Голкипер нижнекамского «Реактора» Семен Любалин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Спутника» из Альметьевска.
«Реактор» победил со счетом 5:2, 19-летний Любалин поразил пустые ворота в концовке, когда «Спутник» поменял вратаря на шестого полевого игрока.
Он стал третьим вратарем в истории МХЛ, забросившим шайбу. Ранее это удавалось Игорю Шестеркину (2013 год) и Виктору Головлеву (2021).
«Реактор» занимает третье место в серебряном дивизионе Восточной конференции МХЛ, набрав 54 очка в 42 матчах. «Спутник» расположился на девятой строчке с 25 очками в 42 встречах.
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