Вратарь забросил шайбу в матче Молодежной хоккейной лиги

Голкипер нижнекамского «Реактора» Семен Любалин отличился в игре против «Спутника» из Альметьевска

Семен Любалин (Фото: hcnh.ru)

Голкипер нижнекамского «Реактора» Семен Любалин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против «Спутника» из Альметьевска.

«Реактор» победил со счетом 5:2, 19-летний Любалин поразил пустые ворота в концовке, когда «Спутник» поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Он стал третьим вратарем в истории МХЛ, забросившим шайбу. Ранее это удавалось Игорю Шестеркину (2013 год) и Виктору Головлеву (2021).

«Реактор» занимает третье место в серебряном дивизионе Восточной конференции МХЛ, набрав 54 очка в 42 матчах. «Спутник» расположился на девятой строчке с 25 очками в 42 встречах.