Лидер «Краснодара» заявил, что не пожалел о выборе Армении вместо России
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил в интервью «Чемпионату», что ни разу не пожалел о своем выборе выступать за сборную Армении, а не России.
Сперцян имел право выступать за Россию, но в 2021-м выбрал Армению. На счету 24-летнего полузащитника уже 32 матча и шесть голов за сборную Армении.
«Люди пишут, что я выбрал Армению — легкий путь. Но я выбрал Армению еще в марте 2021 года, когда еще ничего не было», — сказал Сперцян.
По словам футболиста, в свое время ему не понравилось, что он остался без вызова в сборную на товарищеские матчи, где «хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят». «И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит. <...> Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею», — добавил Сперцян.
Воспитанник «Краснодара» в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Transermarkt оценивает стоимость Сперцяна в €20 млн.
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