Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе
Журналист Владимир Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — написал Дегтярев, выложив совместное фото с Соловьевым и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
По словам министра, Соловьев получил свое звание «заслуженно».
Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.
Соловьев ведет различные программы в эфире каналов «Россия 1» и «Соловьев Live».
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