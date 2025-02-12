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Телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Министр спорта Михаил Дегтярев вручил телеведущему соответствующий документ и отметил, что тот получил свое звание «заслуженно»
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Журналист Владимир Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Владимира Соловьева с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — написал Дегтярев, выложив совместное фото с Соловьевым и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

По словам министра, Соловьев получил свое звание «заслуженно».

Практическая стрельба — один из видов стрелкового спорта, упражнения в котором максимально копируют боевую обстановку. В нем быстрая и точная стрельба сменяется активными перебежками по площадке с мишенями и укрытиями.

Соловьев ведет различные программы в эфире каналов «Россия 1» и «Соловьев Live».

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Владимир Соловьев спортивная стрельба Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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